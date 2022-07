Rinnovo contratto scuola, i sindacati chiedono 300 euro, il governo ne darà 50 netti. Gli ultimi aggiornamenti (Di lunedì 4 luglio 2022) La partita per il Rinnovo del contratto è in salita. Una salita ripida con tornanti molto stretti per usare termini ciclistici. Tradotto: la situazione resta complicata, i tempi si allungano e né il governo né i sindacati possono essere soddisfatti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 luglio 2022) La partita per ildelè in salita. Una salita ripida con tornanti molto stretti per usare termini ciclistici. Tradotto: la situazione resta complicata, i tempi si allungano e né ilné ipossono essere soddisfatti. L'articolo .

