Rinfrescante | aromatica | verdissima | la menta ha tantissime proprietà tutte da scoprire

Leggi su iodonna

(Di lunedì 4 luglio 2022) Profumata, dal verde intenso e caratteristico, disponibile in moltissime varietà. Lapur essendo una pianta “rustica”, come la definiscono gli stessi esperti, hache la rendono veramente preziosa a livello fitoterapico. «È una pianta di cui esistono moltissimi incroci e ibridate, per questo è molto difficile da classificare» spiega Maria Grazia Spalluto, Docente di Fitoterapia all’Università Tor Vergata di Roma.lee i benefici guarda le foto ...