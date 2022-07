Riforma Cartabia sulle crisi, primo evento dopo la promulgazione (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Bologna, 4 luglio 2022 .Si tiene oggi all’università Alma Mater Studiorum di Bologna, la più antica del mondo, il primo convegno in Italia dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del codice della crisi d’impresa. Il parterre è quello delle grandi occasioni: presiede i lavori il decano dei fallimentaristi, Alberto Maffei Alberti, e intervengono alcuni dei maggiori esperti a livello nazionale: da Alberto Jorio a Paolo Felice Censoni, da Stefano Ambrosini a Vittorio Zanichelli (già presidente del tribunale di Modena), da Antonio Rossi a Gianluca Guerrieri ed Edgardo Ricciardiello. Al centro del dibattito le nuove misure varate da Governo e Parlamento (dopo i pareri delle commissioni competenti di Camera e Senato e quello del Consiglio di Stato) e la loro efficacia nell’ottica di far emergere ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Bologna, 4 luglio 2022 .Si tiene oggi all’università Alma Mater Studiorum di Bologna, la più antica del mondo, ilconvegno in Italiala pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del codice dellad’impresa. Il parterre è quello delle grandi occasioni: presiede i lavori il decano dei fallimentaristi, Alberto Maffei Alberti, e intervengono alcuni dei maggiori esperti a livello nazionale: da Alberto Jorio a Paolo Felice Censoni, da Stefano Ambrosini a Vittorio Zanichelli (già presidente del tribunale di Modena), da Antonio Rossi a Gianluca Guerrieri ed Edgardo Ricciardiello. Al centro del dibattito le nuove misure varate da Governo e Parlamento (i pareri delle commissioni competenti di Camera e Senato e quello del Consiglio di Stato) e la loro efficacia nell’ottica di far emergere ...

