Ricky Martin accusato di violenza domestica | “Telefonate e appostamenti sotto casa dell’ex”

(Di lunedì 4 luglio 2022)nei guai. Come riporta l’Associated Press, il cantante èdi. Lo scorso 1 luglio, le Perizona Magazine.

Pubblicità

repubblica : Ricky Martin accusato di stalking: telefonate e appostamenti sotto casa dell'ex - infoitcultura : Dopo l'ordine restrittivo, Ricky Martin si difende: «Tutto falso» - infoitcultura : Ricky Martin accusato di stalking: telefonate e appostamenti sotto casa dell’ex - infoitcultura : Ricky Martin nega le accuse dopo l’ordine restrittivo per violenza domestica - CaffeFou : Telefonate e appostamenti sotto casa dell'ex. Ricky Martin accusato di violenza domestica -

è stato accusato di violenza domestica e stalking: un giudice ha emesso un ordine restrittivo sabato, come ha dichiarato la polizia. L'ordine, che è stato firmato venerdì, ha allertato le ...Ascolta questo articoloè un noto cantante portoricano conosciuto in tutto il mondo. La sua ascesa nel mondo della musica risale agli anni 90, quando in seguito ad un contratto con la Sony pubblica i suoi primi ...Ricky Martin è intervenuto con una dichiarazione sul suo profilo Twitter: «L’ordine restrittivo nei miei confronti è basato su accuse completamente false», ha scritto Secondo il sito portoricano El Vo ...L'uomo ha presentato una denuncia richiedendo un ordine di restrizione contro la popstar, che lo avrebbe seguito e pedinato dopo la fine della loro relazione ...