Resa dei conti nella Lega: la riunione che mette Salvini sotto esame (Di lunedì 4 luglio 2022) «Vi aspetto al Pirellone». «Ci vediamo in Bellerio, niente video-call». Matteo Salvini ha posto ai suoi dirigenti la condizione della partecipazione «in presenza» agli incontri che ha convocato per oggi a Milano. Appuntamento alle 9,45 al Grattacielo Pirelli con i consiglieri e assessori lombardi per «blindare» la ricandidatura di Attilio Fontana alle Regionali del 2023. Poi, nel primo pomeriggio, i dirigenti del partito sono stati convocati nelle sede milanese della Lega per analizzare la situazione politica dopo l'esito deludente delle Comunali e tracciare le priorità del sostegno al governo, messo in discussione la scorsa settimana con le divisionidi maggioranza sulle proposte di legge su ius scholae e depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis. Sono attesi in via Bellerio, con forte raccomandazione di partecipare de visu, quindi, i ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) «Vi aspetto al Pirellone». «Ci vediamo in Bellerio, niente video-call». Matteoha posto ai suoi dirigenti la condizione della partecipazione «in presenza» agli incontri che ha convocato per oggi a Milano. Appuntamento alle 9,45 al Grattacielo Pirelli con i consiglieri e assessori lombardi per «blindare» la ricandidatura di Attilio Fontana alle Regionali del 2023. Poi, nel primo pomeriggio, i dirigenti del partito sono stati convocati nelle sede milanese dellaper analizzare la situazione politica dopo l'esito deludente delle Comunali e tracciare le priorità del sostegno al governo, messo in discussione la scorsa settimana con le divisionidi maggioranza sulle proposte di legge su ius scholae e depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis. Sono attesi in via Bellerio, con forte raccomandazione di partecipare de visu, quindi, i ...

