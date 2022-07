Renzi punta al 5% e chiede il voto utile per difendere il Paese dai populisti (Di lunedì 4 luglio 2022) «Diciamo che in questa fase mi piace sentirmi Iniesta: non segno molto, ma sono decisivo». Parole di Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, in una lunga intervista sul Foglio, in cui racconta i retroscena della legislatura e le prospettive per il 2023. Perché «non basta che Salvini e Di Maio, quelli che volevano uscire dall’euro, si esibiscano in dichiarazioni di elogio per Draghi». Con Italia Viva punta al 5%, chiede il voto utile agli elettori e giura che sarà in prima fila per far nascere un governo non «sbrindellato». «Io vi starò antipatico quanto volete: ma se abbiamo salvato il Paese due volte in due anni è perché noi facciamo politica mentre altri twittano e fantasticano. Quelli che mi vogliono fuori dalla politica non si scandalizzano perché parlo all’estero: si ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 4 luglio 2022) «Diciamo che in questa fase mi piace sentirmi Iniesta: non segno molto, ma sono decisivo». Parole di Matteo, senatore e leader di Italia Viva, in una lunga intervista sul Foglio, in cui racconta i retroscena della legislatura e le prospettive per il 2023. Perché «non basta che Salvini e Di Maio, quelli che volevano uscire dall’euro, si esibiscano in dichiarazioni di elogio per Draghi». Con Italia Vivaal 5%,ilagli elettori e giura che sarà in prima fila per far nascere un governo non «sbrindellato». «Io vi starò antipatico quanto volete: ma se abbiamo salvato ildue volte in due anni è perché noi facciamo politica mentre altri twittano e fantasticano. Quelli che mi vogliono fuori dalla politica non si scandalizzano perché parlo all’estero: si ...

