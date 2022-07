Renato Zero, un addio che fa male al cuore: “Il mondo è più vuoto e triste…” | Purtroppo ci ha lasciati per sempre (Di lunedì 4 luglio 2022) Una morte improvvisa ha stravolto completamente il mondo della musica. Renato Zero ha voluto dare il suo ultimo saluto tramite i social Il celebre artista romano è stato travolto dalla triste notizia giunta una manciata di ore fa. Il suo dolore lo ha manifestato sui social network, dove ha pubblicato un messaggio in ricordo della persona scomparsa. Il decesso è avvenuto nel primo giorno di luglio, a seguito del quale è arrivato l’annuncio ufficiale sulla pagina Facebook di una sua amica. Renato Zero (Websource)La suddetta notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno dato che nessuno poteva aspettarsi una tragedia del genere. A morire è stata infatti una donna di appena cinquantanove anni. Si tratta di un’artista italiana molto conosciuta, il cui nome corrisponde a quello di Irene ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 4 luglio 2022) Una morte improvvisa ha stravolto completamente ildella musica.ha voluto dare il suo ultimo saluto tramite i social Il celebre artista romano è stato travolto dalla triste notizia giunta una manciata di ore fa. Il suo dolore lo ha manifestato sui social network, dove ha pubblicato un messaggio in ricordo della persona scomparsa. Il decesso è avvenuto nel primo giorno di luglio, a seguito del quale è arrivato l’annuncio ufficiale sulla pagina Facebook di una sua amica.(Websource)La suddetta notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno dato che nessuno poteva aspettarsi una tragedia del genere. A morire è stata infatti una donna di appena cinquantanove anni. Si tratta di un’artista italiana molto conosciuta, il cui nome corrisponde a quello di Irene ...

Pubblicità

radiocalabriafm : RENATO ZERO - I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA - Marilenapas : RT @fanpage: La morte di Irene Fargo, avvenuta dopo una lunga malattia, ha colpito il mondo della musica. Il messaggio di Renato Zero https… - massyumberti : Il IV Municipio è anche questo….con le parole e la musica di Renato Zero #cambiodipasso @ Villa Farinacci - ZeusMega : I look di Renato Zero sempre unici, molto più moderni di quelli che sfoggiano gli artisti d'oggi... #TecheTecheTe - GioiaStefani : È che io mi sono innamorata di Renato Zero periodo Fantastico 3, 1982. #Techetechete -