Reggia di Caserta, sindacati in presidio per carenza personale (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I rappresentanti sindacali dei lavoratori in servizio alla Reggia di Caserta hanno proclamato lo stato di agitazione degli addetti e hanno tenuto un presidio davanti alla prefettura di Caserta. La protesta si inserisce in una mobilitazione dei lavoratori dei musei statali proclamata a livello nazionale dalla Fp-Cgil (Funzione Pubblica), dalla Cisl-Fp e dalla Uil-Pa contro "l'inammissibile situazione di degrado organizzativo di tutti i cicli lavorativi interni al Ministero"; i sindacati chiedono al ministro Franceschini di aprire un tavolo di confronto. I rappresentanti sindacali Casertani hanno sottolineato anche per la Reggia "la drammatica carenza di personale e la necessità di un ...

