LocalPage3 : Presentato il XIII Rapporto Civita: 'Quando la Cultura incontra la Sostenibilità ' - michelarota : @icom_italia alla presentazione del XIII Rapporto dell’Associazione Civita. ?? Testi su musei e sostenibilità - myrtamerlino : Questa mattina all'Associazione Civita per moderare il 13° rapporto Civita 'When Sustainability meets Culture'.… - solospettacolo : Sostenibilità e cultura, rapporto dell'associazione Civita - AlfredoValeri : Il prossimo 4 luglio interverrò alla Presentazione-del-Rapporto-Civita-When-Sustainability-meets-Culture.-Quando-la… -

Il 68% degli intervistati in Italia convinto che attraverso l'arte e la cultura sia possibile trasmettere un piu' efficace messaggio a favore della sostenibilita'. 4 luglio 2022A rivelare questi interessantii dati è il XIIIche indaga il tema della sostenibilità in ambito culturale. Il documento è stato presentato questa mattina a Roma alla presenza del ... Rapporto Civita: "La cultura alleata della sostenibilita'" - Italia La cultura gioca un ruolo di primo piano nelle strategie di sostenibilità delle imprese italiane: è quanto emerge nel XIII Rapporto dell'Associazione Civita, presentato questa mattina a Roma, in un ev ...Aziende attente alla cultura e musei sempre più “green” per essere competitivi sul mercato Presentato questa mattina a Roma il XIII Rapporto di Civita che, que ...