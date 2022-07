Raduno Milan, i convocati di Pioli: quanti giovani in lista | PM News (Di lunedì 4 luglio 2022) Ecco l'elenco dei convocati di Stefano Pioli per il Raduno odierno del Milan a Milanello. Nella lista tanti ragazzi, non c'è Olivier Giroud Leggi su pianetamilan (Di lunedì 4 luglio 2022) Ecco l'elenco deidi Stefanoper ilodierno delello. Nellatanti ragazzi, non c'è Olivier Giroud

AntoVitiello : Oltre alla prima maglia, domani al raduno del #Milan verrà svelato il Kit d’allenamento che darà l’avvio alla Partn… - AntoVitiello : Raduno #Milan: #Giroud ha avuto un giorno di permesso in più per motivi personali, arriverà domani a Milanello. Ste… - AntoVitiello : In vista del raduno del 4 luglio a Milanello: il primo allenamento della stagione si terrà alle 11.15 #Milan - CalcioOggi : LIVE Milan, si radunano i campioni d'Italia: ovazione per Maldini a Milanello, Giroud arriverà domani - La Gazzetta… - gab72boa : RT @Rossonerosemper: Striscioni curva al raduno 'E' solo l'inizio, avanti Milan' 'Forza Campioni' 'Grinta e ambizione per una nuova stag… -