Radio Ufficiale: “Politano sarà a Dimaro. Il Valencia si allontana: ecco il motivo” (Di lunedì 4 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Politano-NAPOLI. L’estate di Matteo Politano non ha nulla di certo. Per settimane intere l’atleta romano sembrava sul punto di partire in direzione Valencia, poiché il suo profilo piace molto a Rino Gattuso. Poi è sbucata la Fiorentina, ma la trattativa non è mai entrata realmente nel vivo. L’unico dato concreto è il mal di pancia del calciatore che non vive un buon rapporto con Luciano Spalletti. Nelle scorse ore la redazione di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, ha annunciato importanti novità: “Matteo Politano sarà a Dimaro l’11 luglio. Da escludere la pista Valencia perché il club spagnolo non ha i fondi necessari per acquistarlo. La prima offerta non ha soddisfatto gli azzurri”. L'articolo proviene da ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 4 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.-NAPOLI. L’estate di Matteonon ha nulla di certo. Per settimane intere l’atleta romano sembrava sul punto di partire in direzione, poiché il suo profilo piace molto a Rino Gattuso. Poi è sbucata la Fiorentina, ma la trattativa non è mai entrata realmente nel vivo. L’unico dato concreto è il mal di pancia del calciatore che non vive un buon rapporto con Luciano Spalletti. Nelle scorse ore la redazione diGoal, suKiss Kiss Napoli, ha annunciato importanti novità: “Matteol’11 luglio. Da escludere la pistaperché il club spagnolo non ha i fondi necessari per acquistarlo. La prima offerta non ha soddisfatto gli azzurri”. L'articolo proviene da ...

