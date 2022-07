“Quarto Grado”, parla il compagno di Martina Patti: le sue dichiarazioni sul caso Elena Del Pozzo (Di lunedì 4 luglio 2022) Nella scorsa puntata di “Quarto Grado“, trasmissione in onda in prima serata su Rete 4, è stato intervistato il compagno di Martina Patti, mamma di Elena Del Pozzo. Le sue dichiarazioni potrebbero aggiungere un ulteriore tassello a questa triste vicenda. La piccola Elena è stata uccisa dalla mamma con ben undici coltellate. In questo articolo vi riportiamo le dichiarazioni del suo compagno. (Continua dopo la foto…) Elena Del Pozzo, ecco quali sono state le ultime parole prima di morire: la notizia mette i brividi L’omicidio della piccola Elena La tragica morte di di Elena Del Pozzo ha sconvolto l’intero paese. La ... Leggi su tvzap (Di lunedì 4 luglio 2022) Nella scorsa puntata di ““, trasmissione in onda in prima serata su Rete 4, è stato intervistato ildi, mamma diDel. Le suepotrebbero aggiungere un ulteriore tassello a questa triste vicenda. La piccolaè stata uccisa dalla mamma con ben undici coltellate. In questo articolo vi riportiamo ledel suo. (Continua dopo la foto…)Del, ecco quali sono state le ultime parole prima di morire: la notizia mette i brividi L’omicidio della piccolaLa tragica morte di diDelha sconvolto l’intero paese. La ...

mik__ka : @NullaDeNiente Seguono anche gli amici degli amici, parenti fini al quarto grado, ed ex per essere sicuri di non perdere nulla. - martina90871098 : @heythereelena E poi pure la prozia di quarto grado lo sa - domthewizard : DOBBIAMO GUARDARLO, LASCIATE PERDERE QUARTO GRADO #90giorniperinnamorarsi - tajaliga : @UnOnlus @lore944 @pattyfra1 @pasquale_masi Definire: 'In appartamento con balconi e finestre in sicurezza'. Chiedo… - CronacaSocial : Francesco, il nuovo ragazzo di Martina Patti, ha voluto rompere il silenzio con una lettera e ha spiegato anche qua… -