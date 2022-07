Quanto ha raccolto Fedez con il concerto Love Mi (Di lunedì 4 luglio 2022) Il concerto Love Mi, organizzato in Piazza Duomo a Milano da Fedez - che per l'occasione è tornato sul palco insieme a J-Ax - è stato un successo... Leggi su today (Di lunedì 4 luglio 2022) IlMi, organizzato in Piazza Duomo a Milano da- che per l'occasione è tornato sul palco insieme a J-Ax - è stato un successo...

Pubblicità

DonnaGlamour : Fedez rivela quanto raccolto dopo concerto Love MI ma viene attaccato da un hater - coldlightofmoon : @MOONVLlGHT a me dispiace tantissimo perché per quanto la serie abbia raccolto più persone puntata dopo puntata, no… - lawebstar_it : #Fedez ?? Sono 130mila gli euro raccolti tramite SMS in occasione di #LoveMi per @AmicidiTOG @Fedez immenso - LorenzoFer23 : @Priorita_ACM @Hakan_matata @pedro1x77 @PietroMazzara @MilanNewsit Sto parlando dei Derby non delle altre partite.… - cilentano_it : Una circolare diramata nei giorni scorsi dall'Agenzia delle Entrate ha raccolto chiarimenti ed aggiornamenti sul Su… -