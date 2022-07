Pupo | il cantante devastato dal tragico lutto | “Rimarrà per sempre nella mia mente…” | Lacrime a non finire

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ildi “Su di noi” ha espresso tutto il suo dolore a causa di una recente scomparsa. Il ricordo dell’artista è carico di sofferenza La notizia improvvisa ha sconvolto Enzo Ghinazzi, conosciuto dal grande pubblico con il nome d’arte di. Quest’ultimo ha appreso della tragedia soltanto qualche ora fa, pubblicando un triste messaggio direttamente sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Leggendo le sue parole, si nota immediatamente il dolore ed il rammarico delche ha perso peruna persona a lui cara.(Websource)Appena poche settimane fa invece, cambiando rapidamente discorso, il nome del sessantaseienne nato in provincia di Arezzo è salito agli onori della cronaca per via di un discorso del tutto differente. Alcune sue dichiarazioni infatti, hanno dato ...

È venuto a mancare Tonino Cripezzi, cantante e tastierista fondatore dei Camaleonti, band che ha ... Quanto mi dispiace", ha scritto Pupo su Facebook. "La sua voce calda e melodiosa, rimarrà per sempre ... Antonio Cripezzi, 76 anni, cantante e tastierista del celebre gruppo musicale Camaleonti, è stato trovato senza vita in una ... Il ricordo di Tonino è spuntato anche quello dell'amico e collega di una vita, Pupo.