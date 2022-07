Prezzi guerra: il gas sale a 161 euro con gli scioperi Novergia (Di lunedì 4 luglio 2022) Nuove tensioni sul prezzo del gas, con lo sciopero dei gestori in Norvegia che mette a rischio il 13% delle esportazioni giornaliere, mentre restano stabili le forniture dalla Russia. Ad Amsterdam il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Nuove tensioni sul prezzo del gas, con lo sciopero dei gestori in Norvegia che mette a rischio il 13% delle esportazioni giornaliere, mentre restano stabili le forniture dalla Russia. Ad Amsterdam il ...

Pubblicità

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Prezzi guerra: il gas sale a 161 euro con gli scioperi Novergia: In flessione il petrolio, l'oro e il grano - fisco24_info : Prezzi guerra: il gas sale a 161 euro con gli scioperi Novergia: In flessione il petrolio, l'oro e il grano - Massimi24566216 : @Ukraine66251776 Tumori a go go … ma fermare questa guerra inutile e non nostra ? Con la scusa di questa guerra st… - elisagam : RT @ItalianPolitics: Con tutti i guai dell’inflazione, guerra, crisi idrica per mancata manutenzione rete, salari bassi da oltre 30 anni, a… - sof93782977 : @VittorioFerram1 @Geronim22285766 @Palazzo_Chigi L’hanno voluta loro la guerra e hanno detto che gli prezzi omettan… -