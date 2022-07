Presentato il XIII Rapporto Civita | “Quando la Cultura incontra la Sostenibilità”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Aziende attente allae musei sempre più “green” per essere competitivi sul mercatoquesta mattina a Roma ildiche, quest’anno, ha indagato il ruolo che lagioca all’interno delle pratiche diintraprese dalle aziende e nell’ambito delle politiche museali. Iledito da Marsilio Editori e realizzato grazie al sostegno di IGT è statonella sede di, in Piazza Venezia a Roma, dal Presidente diGianni Letta e dal Segretario Generale Simonetta Giordani in un incontro a cui hanno partecipato il Ministro dellaDario Franceschini, il Condirettore Generale di Poste Italiane ...