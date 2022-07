Premio Ischia – Carlo Vanzina a Davide Colgaro per il film su Netflix “Sotto il sole di Amalfi” (Di lunedì 4 luglio 2022) Dalla ‘stand up comedy’ al cinema: sara’ assegnato a Davide Calgaro l’Ischia Carlo Vanzina Award del ventesimo Ischia Global film &music festival, una edizione speciale rivolta al futuro dello spettacolo che rinnova il tributo al regista scomparso nel 2018 nel segno degli innovatori della commedia italiana. Il riconoscimento a Calgaro sara’ consegnato l’11 luglio, accompagnato dall’ anteprima del suo ultimo film Netflix “Sotto il sole di Amalfi” regia Martina Pastori, che si avvale per la sceneggiatura di Enrico Vanzina (uscita il 13 luglio). Gran ritorno quindi di Netflix al Global: proiezioni speciali infatti anche di ‘The Gray Man’ di Anthony e Joe Russo con ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 luglio 2022) Dalla ‘stand up comedy’ al cinema: sara’ assegnato aCalgaro l’Award del ventesimoGlobal&music festival, una edizione speciale rivolta al futuro dello spettacolo che rinnova il tributo al regista scomparso nel 2018 nel segno degli innovatori della commedia italiana. Il riconoscimento a Calgaro sara’ consegnato l’11 luglio, accompagnato dall’ anteprima del suo ultimoildi” regia Martina Pastori, che si avvale per la sceneggiatura di Enrico(uscita il 13 luglio). Gran ritorno quindi dial Global: proiezioni speciali infatti anche di ‘The Gray Man’ di Anthony e Joe Russo con ...

Pubblicità

teleischia : PREMIO ISCHIA. ELENA TESTI: “UN RICONOSCIMENTO CHE CONDIVIDO CON I COLLEGHI DELLA MIA GENERAZIONE” (SERVIZIO TV) - clementecuoghi : @DSantanche Estremo interesse, insignita del premio Ischia come miglior rivista indicata per lettiere per gatti - francescacuore6 : @DSantanche Ahhhhhhhh editore è un parolone, il premio ischia mamma è come è caduto in basso sta manifestazione. - Profilo3Marco : RT @DSantanche: La rivista Ciak di cui sono editore ha ottenuto il premio Ischia, uno dei più importanti premi giornalistici italiani. Orgo… - NinoCascione1 : @DSantanche E quanto è costato questo scherzetto? ?????? PS. A Ischia in estate ci fanno un migliaio di premi, per tut… -