Premier League | giocatore arrestato con l’accusa di stupro

Un altro giocatore della Premier League è stato arrestato, nel nord di Londra, con l'accusa di stupro. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il giocatore ha quasi 30 anni, non può essere nominato per motivi legali ed è attualmente in custodia per essere interrogato su un presunto stupro che si dice abbia avuto luogo il mese scorso.

