Ponticelli | sparatoria nel Lotto Zero | 28enne ferito alla schiena

Proprio lui ha raccontato agli inquirenti la modalità della. Si riaccende la lotta tra i clan di camorra aIl Lotto Zero è tradizionalmente territorio del clan De Luca Bossa. ...Un ragazzo di 28 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco alla schiena ieri sera a Napoli. Il fatto è avvenuto in via Cleopatra nel rione Lotto Zero, quartiere, periferia orientale della città. Il 28enne ha raccontato che era in compagnia di alcuni amici quando un uomo sceso da un Suv avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco in direzione del ... Camorra in guerra a Ponticelli, sparatoria e risposta: colpito un 28enne Un ragazzo di 28 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco alla schiena ieri sera a Napoli. Il fatto è avvenuto in via Cleopatra nel rione Lotto Zero, quartiere Ponticelli, periferia orientale del ...Rischia di essere un vero e proprio terremoto giudiziario la notizia giunta nelle scorse ore. Il riferimento è alla scarcerazione di Christian Marfella ...