Pomezia | devastante incendio alla sughereta | zona boschiva inaccessibile | arrivano gli elicotteri FOTO E VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 luglio 2022) Anchecontinua a bruciare. Nel primo pomeriggio di oggi, 4 luglio, un grossoè scoppiato alle spalle di via Pontina, all’altezza dell’Hotel Antonella. Vigili del fuoco e protezione civile in azione Le fiamme, partite dalle sterpaglie, si sono rapidamente estese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile NOAL ed ECHO. Il rogo ha coinvolto la boscaglia e i mezzi di terra non sono riusciti a raggiungere i punti più impervi. E’ quindi stato richiesto l’intervento di dueche hanno fatto la spola per spegnere le fiamme. L’intervento è stato concluso solo intorno alle 20:30. L’incubo degli incendi: famiglie evacuate per le fiamme. Un minibus si schianta contro un palo, 4 bambini feriti su Il Corriere della Città.