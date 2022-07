Politica: E’ nato “Primo Polo” per difendere i bisogni reali dei cittadini italiani. Nuova espressione delle prossime elezioni politiche di giugno 2023 (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Roma, 4 luglio 2022 – “Primo Polo non ha alcuna ideologia, né alcuna collocazione Politica, nasce unicamente dall’osservazione della bocciatura, eclatante e davvero vigorosa, che gli italiani, disertando le urne, hanno decretato per le coalizioni esistenti, sia di centrodestra, sia di centrosinistra, molto confusionarie, prive di programmi convergenti, di intendimenti comuni e di una visione Politica aderente ai bisogni reali del Paese Italia, che, ormai stremato, anela, con sofferenza manifesta, al suo rilancio economico e morale” ha dichiarato Ivano Tonoli, Presidente del Movimento Primo Polo, il quale ha aggiunto: “Salta agli occhi, in modo marcato, il fallimento del sovranismo, del populismo, del comunismo, del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Roma, 4 luglio 2022 – “non ha alcuna ideologia, né alcuna collocazione, nasce unicamente dall’osservazione della bocciatura, eclatante e davvero vigorosa, che gli, disertando le urne, hanno decretato per le coalizioni esistenti, sia di centrodestra, sia di centrosinistra, molto confusionarie, prive di programmi convergenti, di intendimenti comuni e di una visioneaderente aidel Paese Italia, che, ormai stremato, anela, con sofferenza manifesta, al suo rilancio economico e morale” ha dichiarato Ivano Tonoli, Presidente del Movimento, il quale ha aggiunto: “Salta agli occhi, in modo marcato, il fallimento del sovranismo, del populismo, del comunismo, del ...

Pubblicità

AmbCina : La #Cina persegue una politica diplomatica pacifica e indipendente, non interferisce negli affari interni di altri… - AngeloCiocca : Dopo l'Ue, che ha dimostrato di valere poco e nulla in fatto di politica estera nella guerra tra Russia e Ucraina,… - Agenzia_Ansa : Alta tensione Draghi-Conte, il leader M5s è salito al Colle per rappresentare, a Mattarella, in un incontro durato… - 9091campioni : RT @gal_gio: 'La storia giudicherà aspramente gli USA per la folle politica di espansione NATO' Prof J. Merscheimer - 64Almo : RT @gal_gio: 'La storia giudicherà aspramente gli USA per la folle politica di espansione NATO' Prof J. Merscheimer -