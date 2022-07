Politano al Valencia | arriva la novità | brutta notizia per il giocatore

(Di lunedì 4 luglio 2022) Nelle ultime settimane, Matteoha espresso più volte il desiderio di voler lasciare Napoli. Tra le tante pretendenti all’esterno azzurro, ildi Gennaro Gattuso sembrava in pole position per strappareal Napoli. La destinazione è gradita alche ritroverebbe proprio Rino Gattuso che tanto lo ha voluto quando sedeva sulla panchina del Napoli. Ilnon aveva ancora affondato il colpo per problemi economici e negli ultimi minuti èta la conferma dalla radio ufficiale. Mercato Napoli(Getty Images) A Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, sono stati rivelati alcuni dettagli riguardo la situazione di Matteo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @valenciacf, nuovi contatti per #Politano: il giocatore del @sscnapoli è una richiesta di #Gattuso - infoitsport : Radio Ufficiale: “Politano sarà a Dimaro. Il Valencia si allontana: ecco il motivo” - MondoNapoli : Kiss Kiss- Politano: niente Valencia. Novità su Svanberg e Tatarusanu - - napolipiucom : Radio Ufficiale: 'Politano sarà a Dimaro. Il Valencia si allontana: ecco il motivo' #CalcioNapoli #politano… - tuttonapoli : KKN - Politano, il Valencia è lontano: pista da escludere per una ragione -

Ecco quanto evidenziato da CN24: Futuro in dubbio perTutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...'Si andrà all'assalto di un altro attaccante esterno se dovesse formalizzarsi la cessione diale si affonderà il colpo su un centrocampista se dovesse essere ceduto il tedesco ...Aumentano le distanze tra il Valencia e l'attaccante romano Politano che, probabilmente, sarà al ritiro di Dimaro ...Quale futuro per Matteo Politano Per ammissione del suo agente, ha voglia di cambiare aria. Ma, secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, la pista Valencia ad oggi è da escludere per mancanz ...