Pioli: 'Obiettivo riconfermarci, le avversarie saranno agguerrite. Dybala? Tutti sarebbero utili'. E su Ziyech ride... (Di lunedì 4 luglio 2022) A margine del raduno dei campioni d'Italia in carica, Pioli ha parlato del suo nuovo Milan. Tra risposte sul mercato e sulla passata stagione,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) A margine del raduno dei campioni d'Italia in carica,ha parlato del suo nuovo Milan. Tra risposte sul mercato e sulla passata stagione,...

Pubblicità

cmdotcom : Pioli: 'Obiettivo riconfermarci, le avversarie saranno agguerrite. Dybala? Tutti sarebbero utili'. E su Ziyech ride… - sportli26181512 : Pioli: 'Obiettivo riconfermarci, le avversarie saranno agguerrite. Dybala? Tutti sarebbero utili'. E su Ziyech ride… - MilanPress_it : ???#Pioli: 'L'obiettivo quello di migliorare, il club è pronto a farlo. Ibra sta trattando quello che potrebbe esse… - pasqlaragione : Pioli: “Non mi sto fissando su un obiettivo ma sul percorso. Bisogna giocare ogni singola partita per poterla vince… - MilanPress_it : ???#Pioli: 'Non mi concentro molto sugli obiettivi ma sul percorso per raggiungere l'obiettivo. Il percorso deve aiu… -