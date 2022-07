Pioli: «Maldini e Massara? Il club ha sempre mostrato compattezza. Per il 13 agosto saremo pronti» (Di lunedì 4 luglio 2022) Oggi il Milan è in raduno. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Carnago. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com Tenere tutti a bordo è uno dei suoi segreti? “È uno dei nostri segreti. La nostra forza è stata quella di credere nei nostri giocatori, nelle nostre qualità e nel nostro modo di giocare, avendo grande rispetto per gli altri e grande entusiasmo. Il coraggio che dovremmo dimostrare è metterci in discussione. Mi farete tante domande di mercato a cui risponderò in parte, ma sono sicuro che molti dei miei giocatori non hanno ancora raggiunto il massimo del loro potenziale. Vogliamo crescere giorno per giorno”. È stata l’estate più bella della sua vita? “Sì, è stata un’estate entusiasmante. Mi sono goduto la famiglia e ho incontrato tantissimi tifosi con la maglia del Milan, regalandomi gioia. Mi porto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) Oggi il Milan è in raduno. Il tecnico rossonero, Stefano, ha parlato in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Carnago. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com Tenere tutti a bordo è uno dei suoi segreti? “È uno dei nostri segreti. La nostra forza è stata quella di credere nei nostri giocatori, nelle nostre qualità e nel nostro modo di giocare, avendo grande rispetto per gli altri e grande entusiasmo. Il coraggio che dovremmo dimostrare è metterci in discussione. Mi farete tante domande di mercato a cui risponderò in parte, ma sono sicuro che molti dei miei giocatori non hanno ancora raggiunto il massimo del loro potenziale. Vogliamo crescere giorno per giorno”. È stata l’estate più bella della sua vita? “Sì, è stata un’estate entusiasmante. Mi sono goduto la famiglia e ho incontrato tantissimi tifosi con la maglia del Milan, regalandomi gioia. Mi porto ...

