Pio e Amedeo, annunciato il ritorno di Emigratis (Di lunedì 4 luglio 2022) Pio e Amedeo, tornano in prima serata su Canale 5 con l’irriverente trasmissione Emigratis. Nonostante Il duo comico avesse più volte smentito un possibile ritorno, considerando l’esperienza ormai giunta al capolinea. Dopo quattro anni invece, sono pronti ancora ad alzare lo share del prime time Mediaset. Pio e Amedeo, Emigratis: i due foggiani riprendono il loro viaggio a scrocco Photo Credits: Il Corriere della SeraDopo le innumerevoli polemiche suscitate dal monologo nella trasmissione di successo: “Felicissima Sera”, il duo è pronto a riprendersi il prime time Mediaset. Difatti oltre alla conferma del varietà, è stata annunciata anche la quarta stagione del road-show: “Emigratis“. Il viaggio a scrocco dei due foggiani quindi è pronto a ripartire, nonostante quattro anni fa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Pio e, tornano in prima serata su Canale 5 con l’irriverente trasmissione. Nonostante Il duo comico avesse più volte smentito un possibile, considerando l’esperienza ormai giunta al capolinea. Dopo quattro anni invece, sono pronti ancora ad alzare lo share del prime time Mediaset. Pio e: i due foggiani riprendono il loro viaggio a scrocco Photo Credits: Il Corriere della SeraDopo le innumerevoli polemiche suscitate dal monologo nella trasmissione di successo: “Felicissima Sera”, il duo è pronto a riprendersi il prime time Mediaset. Difatti oltre alla conferma del varietà, è stata annunciata anche la quarta stagione del road-show: ““. Il viaggio a scrocco dei due foggiani quindi è pronto a ripartire, nonostante quattro anni fa ...

Pubblicità

trash_italiano : Novità #PalinsestiMediaset: - La Talpa prodotta dalla Fascino di Maria - Emigratis con Pio e Amedeo - Tantissimo M… - la_focamonaca : @GiusCandela @FloraPiachica Pio e Amedeo - GiusCandela : Domani sera, prima del TG5 delle 20.00, andrà in onda su Canale 5 uno speciale dedicato alla serata Palinsesti Medi… - MarcoZuccardi : Prossimamente ritorna su Canale 5 ' Emigratis ' in prima serata con Pio E Amedeo - MaldiniAndrea97 : Pio e Amedeo annunciano Emigratis 4 e io non so se sono più ansioso di vederlo o di leggere le polemiche e le indignazioni dei frustrati -