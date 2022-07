Piero Barone de Il Volo: cambiamento impressionante, è irriconoscibile in questa foto (Di lunedì 4 luglio 2022) cambiamento impressionante di Piero Barone de Il Volo: in questa vecchia foto il giovane cantante è davvero irriconoscibile. Avete seguito anche voi la replica di ’20 anni che siamo italiani’ di Domenica pomeriggio? La trasmissione andata in onda qualche anno fa e condotta da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio riscosse all’epoca un successo incredibile. Ed L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 4 luglio 2022)dide Il: invecchiail giovane cantante è davvero. Avete seguito anche voi la replica di ’20 anni che siamo italiani’ di Domenica pomeriggio? La trasmissione andata in onda qualche anno fa e condotta da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio riscosse all’epoca un successo incredibile. Ed L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

giusepp85148489 : RT @IlVoloSvizzera: Si torna a casa ???? @GianGinoble via Instagramstory @piero_barone @IBoschetto @ilvolo #lemammeilvolovers - CastelluccioS : RT @rosi7850: @IlVoloSvizzera @ilvolo @ninazilli @IBoschetto @GianGinoble @piero_barone @RaiUno Anche in replica e sempre bellissimo vederl… - IlVoloSvizzera : Si torna a casa ???? @GianGinoble via Instagramstory @piero_barone @IBoschetto @ilvolo #lemammeilvolovers - CastelluccioS : RT @AdoptadaBarone: Bravissimi ragazzi ?? Tributo a Ennio Morricone ?? Ph by barone_piero on #instagramstories #ilvolo #ilvolosingsmorricone… - rosi7850 : RT @IlVoloSvizzera: #tributoaenniomorricone @ilvolo con @ninazilli “Metti una sera a cena” @IBoschetto @GianGinoble @piero_barone @RaiUno #… -