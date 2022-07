Pesto al limone | da fare assolutamente

Leggi su formatonews

(Di lunedì 4 luglio 2022) Vediamo insieme come possiamo preparare un ottimo, ma non come al solito, quello alcon una ricetta facilissima. Come sempre preparare il pranzo con queste giornate estive è veramente complicato, e sempre più difficile perchè si preferiscono ricette fresche e veloci, e noi oggi vi accontentiamo. (pixabay)Si perchè prepareremo insieme un’ottimoalsuper facile e velocissimo, ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo che come possiamo prepararlo nel migliore dei modi. Questoè super veloce daed è molto più profumato rispetto a quello classico solamente con basilico, possiamo sempre condirci la pasta ma anche utilizzarlo in altri modi, ma cosa ci serve? Ecco gli ingredienti: 100 ml di olio extravergine d’oliva 40 gr di ...