“Perché ho detto no a Signorini”. GF Vip 7, Paola Barale: il motivo pesante dietro al rifiuto (Di lunedì 4 luglio 2022) Paola Barale, il ‘no’ a GF Vip. La showgirl lontana dalla luce dei riflettori. Eppure al pubblico di fan la sua assenza comincia seriamente a farsi sentire. Dopo aver spiegato i motivi di un allontanamento dal piccolo schermo, Paola Barale ha parlato del suo rifiuto al reality show di Alfonso Signorini. Paola Barale, il ‘no’ secco al GF Vip. Lo avrebbe rivelato oggi dopo aver spiegato i motivi che la terrebbero lontana dalla tv, tutto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Diversi gli argomenti trattati dalla donna, che si è soffermata anche sul suo grande amore nei confronti del mondo teatrale: “Con il teatro sto diventando brava e sono soddisfazioni, mi piace Perché è diverso e non rischio quindi mai di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022), il ‘no’ a GF Vip. La showgirl lontana dalla luce dei riflettori. Eppure al pubblico di fan la sua assenza comincia seriamente a farsi sentire. Dopo aver spiegato i motivi di un allontanamento dal piccolo schermo,ha parlato del suoal reality show di Alfonso, il ‘no’ secco al GF Vip. Lo avrebbe rivelato oggi dopo aver spiegato i motivi che la terrebbero lontana dalla tv, tutto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Diversi gli argomenti trattati dalla donna, che si è soffermata anche sul suo grande amore nei confronti del mondo teatrale: “Con il teatro sto diventando brava e sono soddisfazioni, mi piaceè diverso e non rischio quindi mai di ...

