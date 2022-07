Per la capitana della Nazionale di polo femminile la gara è conciliare sport, bambini e lavoro nell'azienda di famiglia. Valvola di sfogo è l'Argentina, dove ha imparato a giocare e dove torna ogni anno (Di lunedì 4 luglio 2022) Costanza Marchiorello, 33 anni, laurea in Marketing all’Universita? Cattolica di Milano e master in Bocconi, campionessa di polo e mamma di due bambini, e? responsabile del marketing di Intertecnica, azienda di famiglia del gruppo IK Interklimat. Tra le vittorie conseguite: il primo campionato Europeo femminile di polo a Chantilly, medaglia d’argento e nel 2021 medaglia d’oro ai campionati femminili di polo a Milano. Vive tra Bassano del Grappa e Milano con il marito Antonio, sposato nel 2018, e i figli Giovanni e Lavinia. Leggi anche › Al lavoro con… Laura Samani, regista e sceneggiatrice Ore 7 «Quando sono a Bassano del Grappa ... Leggi su iodonna (Di lunedì 4 luglio 2022) Costanza Marchiorello, 33 anni, laurea in Marketing all’Universita? Cattolica di Milano e master in Bocconi, campionessa die mamma di due, e? responsabile del marketing di Intertecnica,didel gruppo IK Interklimat. Tra le vittorie conseguite: il primo campionato Europeodia Chantilly, medaglia d’argento e nel 2021 medaglia d’oro ai campionati femminili dia Milano. Vive tra Bassano del Grappa e Milano con il marito Antonio, sposato nel 2018, e i figli Giovanni e Lavinia. Leggi anche › Alcon… Laura Samani, regista e sceneggiatrice Ore 7 «Quando sono a Bassano del Grappa ...

Pubblicità

soza_elias : @calandriniLT @FratellidItalia Lo fra tremare gli italiani che su rischia d dare in mano nostra bella Italia a due… - soza_elias : @GiorgiaMeloni Cara capitana meloni vai studiare alla università per avere una Laurea ?? d studio universitario e co… - Silenziosa_ : RT @lattesclero: C’è un messaggio dalla capitana per chi fa polemiche sterili #jeru - egocentryc : @valebaru82 fino a che non la vedo con quella maglia lei per me è ancora la capitana di Monza - LEBBY4EVER : @mrs_albinati ...datato...Ti sembrerà strano ma l'ho rivisto per Blanca, dopo averne visto lo spot mentre facevo i… -