Per i fratelli Bianchi condanna all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte (Di lunedì 4 luglio 2022) Oggi una notizia che potrà dare pace alla famiglia di Willy. Nessuno potrà mai ridare loro un figlio, ucciso senza un perchè, un figlio che avrebbe avuto tutta una vita davanti. Ma giustizia, almeno per ora, è fatta. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, sono stati condannati all’ergastolo. Il 21enne fu massacrato a sangue nel settembre 2020 a Colleferro (Roma). Urla dagli imputati dopo la lettura della sentenza. Ricordiamo che al momento si tratta della sentenza, di primo grado, che è stata emessa dai giudici della corte d’Assise di Frosinone. condanna a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di 200 mila euro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 luglio 2022) Oggi una notizia che potrà dare pace alla famiglia di. Nessuno potrà mai ridare loro un figlio, ucciso senza un perchè, un figlio che avrebbe avuto tutta una vita davanti. Ma giustizia, almeno per ora, è fatta. IMarco e Gabriele, accusati deldi, sono statiti. Il 21enne fu massacrato a sangue nel settembre 2020 a Colleferro (Roma). Urla dagli imputati dopo la lettura della sentenza. Ricordiamo che al momento si tratta della sentenza, di primo grado, che è stata emessa dai giudici della corte d’Assise di Frosinone.a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di 200 mila euro ...

