Pedullà: “Sondaggio concreto del PSG per Pinamonti. L’Atalanta…” (Di lunedì 4 luglio 2022) Il punto sul futuro di Andrea Pinamonti tra Atalanta e PSG Interesse concreto e reale quello del Paris Saint-Germain per Andrea Pinamonti. L’attaccante italiano in uscita dall’Inter è stimato molto anche dall’Atalanta che però deve ancora trovare l’intesa con il club di Viale della Liberazione. A fare il punto della situazione sull’attaccante nerazzurro è il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito web. “Luis Campos è un grande estimatore di Andrea Pinamonti come di tutti i giovani talenti. E nelle ultime ore ha fatto un Sondaggio vero per il classe ‘99 rientrato all’Inter dal proficuo prestito di Empoli. Non escludiamo che il Paris Saint–Germain possa fare una proposta ufficiale, Campos aveva fatto seguire Pinamonti anche nelle precedenti ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Il punto sul futuro di Andreatra Atalanta e PSG Interessee reale quello del Paris Saint-Germain per Andrea. L’attaccante italiano in uscita dall’Inter è stimato molto anche dall’Atalanta che però deve ancora trovare l’intesa con il club di Viale della Liberazione. A fare il punto della situazione sull’attaccante nerazzurro è il noto esperto di mercato Alfredosul proprio sito web. “Luis Campos è un grande estimatore di Andreacome di tutti i giovani talenti. E nelle ultime ore ha fatto unvero per il classe ‘99 rientrato all’Inter dal proficuo prestito di Empoli. Non escludiamo che il Paris Saint–Germain possa fare una proposta ufficiale, Campos aveva fatto seguireanche nelle precedenti ...

Pubblicità

Andre_Costa95 : RT @it_inter: #Campos è un grande estimatore di #Pinamonti e nelle ultime ore ha fatto un sondaggio vero, non è da escludere che il PSG pos… - modazza85 : RT @it_inter: #Campos è un grande estimatore di #Pinamonti e nelle ultime ore ha fatto un sondaggio vero, non è da escludere che il PSG pos… - _ElPrincipe22 : RT @it_inter: #Campos è un grande estimatore di #Pinamonti e nelle ultime ore ha fatto un sondaggio vero, non è da escludere che il PSG pos… - it_inter : #Campos è un grande estimatore di #Pinamonti e nelle ultime ore ha fatto un sondaggio vero, non è da escludere che… - InterHubOff : RT @fcin1908it: Pedullà – Pinamonti, conferme sul sondaggio PSG. Ma l’Atalanta ci prova ancora: i dettagli -

Inter, su Lautaro sarebbe tornato il Tottenham: la Fiorentina su Vanja Milinkovic - Savic Gli Spurs hanno fatto solo un sondaggio, ma nei prossimi giorni potrebbero anche avanzare una ... La società che si sarebbe fatta sotto per il giocatore, stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, è ... Nandez - Napoli, Pedullà: "Rilancio Monza con un'offerta ufficiale. Sondaggio anche della Juve" Calciomercato Napoli - Accostato anche al Napoli, su Nandez è piombato forte il Monza. A scriverlo è Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter che menziona anche un sondaggio della Juventus per il centrocampista uruguaiano in forza al Cagliari. Nandez - Monza: le ultime Ecco cosa scrive Pedullà: ... fcinter1908 Gli Spurs hanno fatto solo un, ma nei prossimi giorni potrebbero anche avanzare una ... La società che si sarebbe fatta sotto per il giocatore, stando a quanto riportato da Alfredo, è ...Calciomercato Napoli - Accostato anche al Napoli, su Nandez è piombato forte il Monza. A scriverlo è Alfredosul proprio profilo Twitter che menziona anche undella Juventus per il centrocampista uruguaiano in forza al Cagliari. Nandez - Monza: le ultime Ecco cosa scrive: ... Pedullà – Pinamonti, conferme sul sondaggio PSG. Ma l’Atalanta ci prova ancora: i dettagli