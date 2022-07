Pd | Prodi | ' scissione M5S rimescola tutto | non c' è più campo largo | va ridisegnato'

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "E' iniziato un processo con laDi Maio-Cointe che non si ferma qui. Bisogna approfittare di queste settimane estive per discutere di programmi e punti perchè si stando. Non c'è più il, c'è unsenza recinti che vadi nuovo, questa è la differenza con 10 giorni fa". Così Romanoa Metropolis su Repubblica.it.

