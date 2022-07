(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "laalla gente, come ci ha chiesto Prodi su il Messaggero. È la missione dellePd in cui più di 100.000hanno elaborato quasi 1.000 proposte. Ai #SassoliCamp diventeranno le idee chiave per l'Italia che vogliamo". Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

...scissione è avvenuta in un partito di maggioranza che alle elezioni del 2018 aveva ottenuto... se dovessero i due attori far parte entrambi della coalizione del "campo largo" chiesto da Letta, ...Perché da "molti anni, oltre 10 anni, la comunità camerese attende una nuova vocazione sacerdotale". Il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi critica il leader del Pd Enrico Letta che aveva ... Pd: Letta, 'oltre 100mila ad Agorà, riportiamo politica vicino a persone' Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Riportiamo la politica vicino alla gente, come ci ha chiesto Prodi su il Messaggero. È la missione delle Agorà Pd in cui più di 100.000 persone hanno elaborato quasi 1.000 ...