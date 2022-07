Paul Haggis, la difesa chiede la revoca degli arresti domiciliari (Di lunedì 4 luglio 2022) La difesa del regista e sceneggiatore canadese Paul Haggis ha depositato istanza di revoca degli arresti domiciliari cui è sottoposto il loro assistito. La misura cautelare nei confronti del regista premio Oscar, è scattata il 19 giugno su disposizione della Procura di Brindisi che lo indaga per violenza sessuale e lesioni aggravate ai danni di una 28enne inglese. L'avvocato Michele Laforgia, difensore di Haggis, ha spiegato che la richiesta di revoca dei domiciliari è motivata dall'assenza di lesioni da rapporto sessuale che sarebbe emersa da appositi accertamenti sanitari ma anche sulla base degli esiti dell'incidente probatorio. Haggis, secondo l'accusa, avrebbe ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Ladel regista e sceneggiatore canadeseha depositato istanza dicui è sottoposto il loro assistito. La misura cautelare nei confronti del regista premio Oscar, è scattata il 19 giugno su disposizione della Procura di Brindisi che lo indaga per violenza sessuale e lesioni aggravate ai danni di una 28enne inglese. L'avvocato Michele Laforgia, difensore di, ha spiegato che la richiesta dideiè motivata dall'assenza di lesioni da rapporto sessuale che sarebbe emersa da appositi accertamenti sanitari ma anche sulla baseesiti dell'incidente probatorio., secondo l'accusa, avrebbe ...

