Pattinaggio artistico a rotelle, Italian Roller Games 2022: Rebecca Tarlazzi Regina del singolo femminile, Liberatore incantevole (Di lunedì 4 luglio 2022) Rebecca Tarlazzi e Alessandro Liberaratore inondano di bellezza Ponte Di Legno, località teatro questa settimana dei Campionati Italiani 2022 di Pattinaggio artistico a rotelle, evento inserito all’interno della maxi rassegna Italian Roller Games (la kermesse che raggruppa in unico luogo tutte competizioni tricolore degli sport affiliati alla FISR). I due atleti hanno vinto nettamente le rispettive gare della specialità individuale, sfoggiando due performance di alta qualità e conquistando punteggi da capogiro. Tarlazzi, che aveva già ipotecato la vittoria con lo short program procurandosi ben 20 punti di vantaggio, ha presentato per la prima volta in assoluto il suo nuovo programma, uno dei più ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022)e Alessandro Liberaratore inondano di bellezza Ponte Di Legno, località teatro questa settimana dei Campionatidi, evento inserito all’interno della maxi rassegna(la kermesse che raggruppa in unico luogo tutte competizioni tricolore degli sport affiliati alla FISR). I due atleti hanno vinto nettamente le rispettive gare della specialità individuale, sfoggiando due performance di alta qualità e conquistando punteggi da capogiro., che aveva già ipotecato la vittoria con lo short program procurandosi ben 20 punti di vantaggio, ha presentato per la prima volta in assoluto il suo nuovo programma, uno dei più ...

