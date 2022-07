Pascale-Turci, Luxuria: “Così ho capito che tra loro c’era intesa. Auguro a entrambe di poter diventare mamme un giorno” (Di lunedì 4 luglio 2022) “Quand’è che ho saputo che si erano innamorate? La prima volta che le ho viste insieme. Ho una specie di radar per queste cose: da quel sorriso che si sono scambiate, ho avuto subito chiaro che era nata più di un’amicizia“. A dirlo è Vladimir Luxuria che, in due interviste a Il Messaggero e al Corriere della Sera, ha commentato le nozze di Francesca Pascale con Paola Turci, celebrate sabato 2 luglio a Montalcino, rivelando retroscena inediti. L’ex deputata attivista Lgbt ha infatti raccontato di aver conosciuto per la prima volta Francesca Pascale nel 2016 quando lei era ancora fidanzata con Silvio Berlusconi per parlare della legge sulle unioni civili: “Sì, lei era a favore della stepchild adoption, il riconoscimento dei figli delle famiglie arcobaleno. Mi disse che anche Berlusconi lo era, ma alcuni in Forza Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) “Quand’è che ho saputo che si erano innamorate? La prima volta che le ho viste insieme. Ho una specie di radar per queste cose: da quel sorriso che si sono scambiate, ho avuto subito chiaro che era nata più di un’amicizia“. A dirlo è Vladimirche, in due interviste a Il Messaggero e al Corriere della Sera, ha commentato le nozze di Francescacon Paola, celebrate sabato 2 luglio a Montalcino, rivelando retroscena inediti. L’ex deputata attivista Lgbt ha infatti raccontato di aver conosciuto per la prima volta Francescanel 2016 quando lei era ancora fidanzata con Silvio Berlusconi per parlare della legge sulle unioni civili: “Sì, lei era a favore della stepchild adoption, il riconoscimento dei figli delle famiglie arcobaleno. Mi disse che anche Berlusconi lo era, ma alcuni in Forza Italia ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - Alessia_ing : La Pascale e la Turci non sono gay, sono 2 viziose - MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: Pascale-Turci, Luxuria: “Così ho capito che tra loro c’era intesa. Auguro a entrambe di poter diventare mamme un giorno”… -