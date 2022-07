Partita Iva: cessazione dell’attività, incasso e trattamento Irpef (Di lunedì 4 luglio 2022) I professionisti debbono prestare particolare attenzione alla risposta a interpello 26.4.2022, n. 218, secondo cui, al momento della cessazione dell’attività i compensi percepiti devono essere integrati anche con i crediti ancora non riscossi, ovvero la Partita IVA deve essere tenuta aperta fino alla data dell’ultimo incasso facendo coincidere l’obbligo della fatturazione ai fini dell’IVA con quello di imponibilità ai fini dell’Irpef. In altre parole, entra di prepotenza con documento di prassi “l’incasso virtuale dei redditi professionali non ancora riscossi” dal professionista al momento della cessazione dell’attività. In alternativa, è possibile mantenere aperta la Partita IVA assoggettando all’Irpef le somme ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 4 luglio 2022) I professionisti debbono prestare particolare attenzione alla risposta a interpello 26.4.2022, n. 218, secondo cui, al momento dellai compensi percepiti devono essere integrati anche con i crediti ancora non riscossi, ovvero laIVA deve essere tenuta aperta fino alla data dell’ultimofacendo coincidere l’obbligo della fatturazione ai fini dell’IVA con quello di imponibilità ai fini dell’. In altre parole, entra di prepotenza con documento di prassi “l’virtuale dei redditi professionali non ancora riscossi” dal professionista al momento della. In alternativa, è possibile mantenere aperta laIVA assoggettando all’le somme ...

