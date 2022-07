Parlamento UE, prossima Plenaria importante non solo per il Digitale (Di lunedì 4 luglio 2022) Nella Plenaria che si terra’ dal 4 al 7 Luglio in Parlamento si terra’ la votazione finale su due proposte di legge fondamentali: la legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali, puntando a regolamentare il panorama Digitale e limitare le pratiche sleali delle piattaforme digitali, aumentandone la responsabilità e proteggendo gli utenti da contenuti dannosi e illegali. Data Services Act – DSA e Digital Markets Act – DMA Martedì, quindi, i MEPs approveranno il Data Services Act – DSA insieme al Digital Markets Act – DMA. Come gia’ evidenziato nell’articolo Digital Market Act, per una Europa adatta all’era Digitale l’obiettivo è quello di garantire condizioni di parità tra le aziende digitali, indipendentemente dalle loro dimensioni. Il nuovo regolamento fisserà regole chiare per le grandi piattaforme di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 luglio 2022) Nellache si terra’ dal 4 al 7 Luglio insi terra’ la votazione finale su due proposte di legge fondamentali: la legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali, puntando a regolamentare il panoramae limitare le pratiche sleali delle piattaforme digitali, aumentandone la responsabilità e proteggendo gli utenti da contenuti dannosi e illegali. Data Services Act – DSA e Digital Markets Act – DMA Martedì, quindi, i MEPs approveranno il Data Services Act – DSA insieme al Digital Markets Act – DMA. Come gia’ evidenziato nell’articolo Digital Market Act, per una Europa adatta all’eral’obiettivo è quello di garantire condizioni di parità tra le aziende digitali, indipendentemente dalle loro dimensioni. Il nuovo regolamento fisserà regole chiare per le grandi piattaforme di ...

