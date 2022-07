Parigi, estradizione negata ex terroristi rossi: il procuratore generale presenta ricorso contro diniego (Di lunedì 4 luglio 2022) Probabilmente anche sulla scia delle proteste in Italia e delle dichiarazioni di Macron, Il procuratore generale Parigino ha impugnato davanti alla Cassazione il no all'estradizione dei 10 ex terroristi italiani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 luglio 2022) Probabilmente anche sulla scia delle proteste in Italia e delle dichiarazioni di Macron, Ilno ha impugnato davanti alla Cassazione il no all'dei 10 exitaliani L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La procura generale di Parigi ricorre in Cassazione contro il rifiuto all'estradizione dei dieci ex terroristi ross… - MediasetTgcom24 : Ex Br, la procura di Parigi ricorre in Cassazione per l'estradizione #terroristi #brigatisti #francia #italia… - FratellidItalia : Inaccettabile e vergognosa la decisione adottata dalla Corte d'Appello di Parigi di respingere le richieste di estr… - FirenzePost : Parigi, estradizione negata ex terroristi rossi: il procuratore generale presenta ricorso contro diniego - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: La procura generale di Parigi ha annunciato di voler ricorrere in Cassazione dopo la decisione della Corte d'Appello d… -