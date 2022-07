Papa Francesco: 'Possibile riesca ad andare in Ucraina' - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 4 luglio 2022) Papa Francesco Città del Vaticano, 4 luglio 2022 - "Vorrei andare in Ucraina , e prima volevo andare a Mosca ", lo ha detto Papa Francesco durante una intervista all'agenzia Reuter. "Ci siamo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022)Città del Vaticano, 4 luglio 2022 - "Vorreiin, e prima volevoa Mosca ", lo ha dettodurante una intervista all'agenzia Reuter. "Ci siamo ...

Pubblicità

caritas_milano : La #siccità rappresenta un problema grave, che sta causando seri danni alle attività produttive e all’ambiente. Tut… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, in un'intervista alla @Reuters, affronta vari temi dalle dimissioni che smentisce, alla sua salute… - vaticannews_it : #PapaFrancesco ricorda suor Luisa Dell'Orto, uccisa ad #Haiti, e i bambini del Paese 'perché possano avere un futur… - Gauro5 : RT @janavel7: Papa Francesco in un'intervista ha indicato 'i quattro peccati dell'informazione'. 1-La disinformazione 2-La calunnia 3-La di… - gvecchi : Papa Francesco: «Non ho un cancro, è solo un pettegolezzo di corte. Dimissioni? Non ora, forse un giorno» (Bravis… -