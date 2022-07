Papa Francesco | “Dimettermi? Mai pensato | lo deciderà Dio Presto sarò a Mosca e Kiev”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 luglio 2022) Città del Vaticano – Dimissioni, stato di salute e viaggio in Russia e Ucraina. In una lunga intervista alla Reuters,parla a 360 gradi dei temi caldi che alimentano “pettegolezzi”, chiacchiere e polemiche non solo in Vaticano. E, per prima cosa, smentisce l’imminente annuncio delle dimissioni: “Non mi è mai entrato in mente. Per il momento no, per il momento no. Davvero!”. La prossima visita all’Aquila, il 28 agosto, ha infatti alimentato speculazioni al riguardo, considerato che nel capoluogo abruzzese è sepolto Celestino V, che si dimise nel 1294.ha smentito questa interpretazione: “Tutte queste coincidenze hanno fatto pensare ad alcuni che la stessa ‘liturgia’ sarebbe avvenuta. Ma non mi è mai passato per la testa”. Ilallo stesso tempo è tornato a dire che la possibilità di ...