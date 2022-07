Paolo Grossi | morto l’ex presidente della Corte Costituzionale | aveva 89 anni Amato | “Maestro autentico | ci insegnò la ricerca del’equilibrio”

(Di lunedì 4 luglio 2022) “Una notizia triste che non avremmo voluto dare: è scomparsoemerito, storico del diritto italiano e professore per oltre quarant’all’università di Firenze”. Alle 10 di lunedì è l’account TwitterConsulta a comunicare la morte del giurista, nominato giudicenel 2009 dalcapo dello Stato Giorgio Napolitano enegli ultimi duedel suo mandato, dal 2016 al 2018. Nato a Firenze nel 1933, fu un insigne studioso di diritto medievale: si laureò nel 1955, sempre a Firenze, in Storia del diritto italiano e intraprese la carriera accademica nello stesso ...

