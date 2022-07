Paolo Grossi morto a 89 anni: chi era l’ex presidente della Corte Costituzionale (Di lunedì 4 luglio 2022) l’ex presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi è morto all’età di 89 anni. La notizia è stata annunciata su Twitter dalla Consulta che ha diffuso una nota sulla scomparsa del giurista. “Una notizia triste che non avremmo voluto dare: è scomparso Paolo Grossi, presidente emerito della Corte Costituzionale, storico del diritto italiano e professore per oltre quarant’anni all’Università di Firenze”, così si legge nel tweet. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 luglio 2022)all’età di 89. La notizia è stata annunciata su Twitter dalla Consulta che ha diffuso una nota sulla scomparsa del giurista. “Una notizia triste che non avremmo voluto dare: è scomparsoemerito, storico del diritto italiano e professore per oltre quarant’all’Università di Firenze”, così si legge nel tweet. L'articolo LA NOTIZIA.

