Paola Turci ha cantato per Francesca Pascale Tu si ‘na cosa grande durante la festa per il matrimonio (Di lunedì 4 luglio 2022) durante i festeggiamenti per il matrimonio Paola Turci ha dedicato a Francesca Pascale il brano napoletano tu si' 'na cosa grande. durante i festeggiamenti per il matrimonio Paola Turci ha dedicato a Francesca Pascale il brano napoletano Tu si' 'na cosa grande: sabato 2 luglio le due donne si sono unite civilmente. La cerimonia si è tenuta nel municipio di Montalcino, in provincia di Siena, ai festeggiamenti erano presenti alcuni giornalisti del Corriere della Sera che hanno pubblicato il video ed alcuni momenti della cerimonia. Tu si' na cosa grande è uno dei brani più conosciuti ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 luglio 2022)i festeggiamenti per ilha dedicato ail brano napoletano tu si' 'nai festeggiamenti per ilha dedicato ail brano napoletano Tu si' 'na: sabato 2 luglio le due donne si sono unite civilmente. La cerimonia si è tenuta nel municipio di Montalcino, in provincia di Siena, ai festeggiamenti erano presenti alcuni giornalisti del Corriere della Sera che hanno pubblicato il video ed alcuni momenti della cerimonia. Tu si' naè uno dei brani più conosciuti ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - zazoomblog : I look di Francesca Pascale e Paola Turci il giorno delle nozze - #Francesca #Pascale #Paola #Turci - hiboss_hiboss : RT @fratotolo2: Prima la #Pascale era una bruttissima persona perché stava con #Berlusconi, ora è l’eroina della sinistra perché si è unita… -