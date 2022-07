Paola Turci dedica Tu sì 'na cosa grande a Francesca Pascale durante la festa di nozze (Di lunedì 4 luglio 2022) La coppia ha celebrato il matrimonio il 2 luglio a Montalcino e la cantante ha mandato un messaggio romanticissimo alla neo-sposa Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 luglio 2022) La coppia ha celebrato il matrimonio il 2 luglio a Montalcino e la cantante ha mandato un messaggio romanticissimo alla neo-sposa

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - ToninoR118 : RT @itsmeback_: Berlusconi sulla sua ex che ha sposato Paola Turci: «non credevo di averle trasmesso tanta passione per la figa» ?? - barboni_joseph : «Volevo essere con voi al Pride a Napoli, ma avevo un altro impegno» - Il Post -