Pallanuoto, Serie A2 femminile: Napoli Nuoto sconfitta da Rapallo (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un ko beffardo al termine di una partita molto equilibrata in gara-1 della finale play off promozione per la Napoli Nuoto. Le azzurre pagano la poca lucidità in attacco e le tante superiorità numeriche fallite. Le flegree hanno trovato sulla loro strada il portiere ospite Caso che ha parato praticamente di tutto, neutralizzando anche il rigore che nell'ultimo parziale avrebbe consentito di pareggiare il match alle azzurre. Napoli ha però sofferto la difesa veloce e grintosa del Rapallo. Ma probabilmente la Abbate e compagne hanno pagato anche l'emozione per il tantissimo pubblico presente sugli spalti della piscina del Pala Trincone di Monterusciello. Una gara dove alle fine ha prevalso la squadra che ha sbagliato di meno. Per la Napoli ...

