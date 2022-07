Palermo, i saluti online del Manchester City: «Benvenuti in famiglia» (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Palermo si unisce al City Football Group. Sui social arrivano anche i saluti del Manchester City, squadra principale del gruppo Nella giornata di oggi il Palermo si è unito oggi al City Football Group, società araba guidata dallo sceicco Mansour. Welcome to the family, @Palermofficial! ?Best of luck! https://t.co/pnfA18RzCX— Manchester City (@ManCity) July 4, 2022 Non è mancato nemmeno il Tweet dalla pagina ufficiale del Manchester City, che ha salutato i palermitano con un: «Benvenuti in famiglia, buona fortuna». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilsi unisce alFootball Group. Sui social arrivano anche idel, squadra principale del gruppo Nella giornata di oggi ilsi è unito oggi alFootball Group, società araba guidata dallo sceicco Mansour. Welcome to the family, @fficial! ?Best of luck! https://t.co/pnfA18RzCX—(@Man) July 4, 2022 Non è mancato nemmeno il Tweet dalla pagina ufficiale del, che ha salutato i palermitano con un: «in, buona fortuna». L'articolo proviene da Calcio News 24.

