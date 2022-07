Palermo | Ferran Soriano | “Guardiola ha chiesto se c’è il sole | forse un giorno lavorerà qui”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 luglio 2022) “mi hase ac’è il, magari per venire unqua a lavorare… conosce nei dettagli quello che facciamo, lui e altre persone nel gruppo sono entusiasti di questa opportunità“. Lo ha detto il Ceo del Manchester City e del City Football Group,nel corso della conferenza stampa indetta per ufficializzare il passaggio di proprietà delneopromosso in Serie B al City Football Group dello sceicco Mansour. SportFace.