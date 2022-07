Palermo al City Group | oggi la presentazione | “Obiettivo Serie A”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 luglio 2022) È un grande giorno per il calcio siciliano e, forse, italiano. Il capoluogo della Sicilia ha accolto, nella giornata odierna, gli sceicchi che hanno acquistato la società rosanero. Ilè passato ale le prospettive del club sono fortemente cambiate. Dopo la grande e bella cavalcata nei Playoff diC culminata con la promozione inB, il club è passato di mano con Dario Mirri che resterà comunque in sella come presidente e con il 20% di quote. Piani per il presente e per il futuro: ecco tutti gli obiettivi dichiarati nella conferenza stampa dial: ecco la conferenza stampaal...