Operazione antimafia contro sodalizio operante a Bitonto e Palo del Colle | 25 misure cautelari fra Puglia ed altre regioni Carabinieri

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito il comunicato diffuso dai: Dalle prime ore di questa mattina, idel Comando Provinciale di Bari, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Direzione Distrettualedella Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 25 indagati, ritenuti appartenenti a uncriminale, nei territori didel, nel traffico di sostanze stupefacenti, con modalità mafiose. Gli arresti sono in corso contestualmente in diverse località delle, Calabria, Sicilia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. L'articolo ...

Pubblicità

NoiNotizie : Operazione antimafia contro sodalizio operante a Bitonto e Palo del Colle (#Bari): 25 misure cautelari fra #puglia… - robexdj : “Vulture-Melfese”, operazione antimafia dei Carabinieri e Polizia di Stato – Video - ivl24_it : Basilicata, in corso un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia - infoitinterno : Salerno, operazione antimafia: misure cautelari per 38 persone - infoitinterno : Operazione della direzione distrettuale antimafia, arresti anche a Frosinone -

Ed è stata l'occasione, per il procuratore Gratteri, per tornare nella città teatro della epocale maxiRinascita Scott . Gratteri, durante il suo intervento, si è soffermato anche sulla ...... per costringere Mele Filippo - reo di aver redatto degli articoli sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" relativi all'"Rusca" condotta dalla direzione Distrettualedi ...Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito il comunicato diffuso dai carabinieri: Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, a conclusione di com ...Blitz della Direzione distrettuale antimafia contro i clan Di Muro e Delli Gatti, 16 misure cautelari, ecco i nomi ...